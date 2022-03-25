МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден лично участвует в контактах с крупными мировыми производителями газа, включая Катар, для мобилизации поставок в Европу на фоне событий на Украине, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент сам лично контактировал с некоторыми поставщиками газа, включая Катар, которые смогли вмешаться", — сообщил он журналистам.

Салливан добавил, что сами США в последние месяцы переориентируют на Европу поставки своих энергоносителей, предназначавшиеся другим странам, и планируют продолжать это делать.