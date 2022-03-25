МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Страны Персидского залива, в том числе Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, заявляют о своей приверженности квотам в рамках сделки ОПЕК+, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Что касается нефти и газа, то наши арабские друзья и партнеры заявляют о своей приверженности не только двусторонним отношениям, но и решениям, принятым в рамках различных форматов и многосторонних международных организаций, наподобие ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа", — сказал Богданов в интервью телеканалу RT.

Он уточнил, что в рамках этих механизмов принимались решения, в выработке которых участвовали и Россия, и аравийские монархии, и "мы подтверждаем нашу готовность следовать решениям, которые были приняты коллективно".

"Мы с удовлетворением отмечаем, что в том числе и наши арабские партнеры, включаю Королевство Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие страны, например, Алжир, заявляют в ходе контактов с нами о своей приверженности этим принятым решениям", — добавил Богданов.

Ранее госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби опроверг сообщения СМИ, будто Катар достиг соглашения с Германией о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в страну на фоне противостояния Запада с Россией. Кроме того, ранее аль-Кааби говорил, что Катар не станет перенаправлять газовые поставки из стран Евросоюза в другие регионы даже в случае возможных финансовых потерь и призвал отделять энергетику от политики.

После визита в Доху в конце прошлой недели вице-канцлера, министра экономики и защиты окружающей среды Германии Роберта Хабека в СМИ появились сообщения, будто две страны договорились о поставках СПГ из Катара в Германию.

Кроме того, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил о важности соблюдения сделки ОПЕК+, заключенной между странами-производителями нефти, чтобы балансировать спрос и предложение на нефтяном рынке. Такое заявление фактический глава государства сделал после визита в страну премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, как передавали СМИ, мог затронуть в беседе с саудовским руководством возможное увеличение нефтедобычи.