МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Румыния планирует сократить зависимость от российского газа, возможно следующей зимой она обойдется без экспорта из РФ, заявил в пятницу министр энергетики Вирджил Попеску.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что введение санкции против России в области энергетики — это нереально, поскольку многие страны ЕС зависят от российского газа.

"Я хочу, чтобы у нас было как можно меньше зависимости, потому что это цель всего Европейского Союза. Сейчас мы зависим на 25-27%, к зиме сократим этот показатель вдвое, а может и больше, надеюсь и желаю, чтобы следующей зимой нам уже не был нужен российский газ", — заявил Попеску в эфире телеканала Digi 24.

Он подтвердил, что к концу этого года импорт газа в Румынию сократится, потому что газ из Черного моря, который также является румынским газом, будет поступать в национальную транспортную систему.

"Я не хотел бы приводить вам цифры, потому что летом я могу сообщить вам хорошие новости. Но этой зимой мы хотим, чтобы все газохранилища были заполнены", — добавил министр.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

На фоне отказа США от импорта нефти из РФ аналогичная мера регулярно обсуждается в Германии и ЕС.