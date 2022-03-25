МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Латвии не стоит переоценивать степень своей зависимости от поставок энергоносителей из России, поскольку российские нефть, электричество и газ можно заменить импортом из других стран, в том числе из США, заявил в пятницу президент Латвии Эгилс Левитс.

"Что касается Латвии, мы не должны переоценивать нашу зависимость от российской энергии. Приблизительно 10% нефти импортируется из России, и мы будем покупать ее на других рынках, у других стран. Что касается электричества, 7% поставляются из России, и это тоже можно заменить. Что касается природного газа, большинство импорта — из России, но возможно также заменить СПГ (сжиженным природным газом)… США только что предложили увеличить экспорт СПГ в Европу", — сказал Левитс в интервью Washington Post.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что в настоящее время 40% общей потребляемой энергии в Латвии производится из возобновляемых ресурсов, 36% — из природного газа, 90% которого поступает из России. По словам Кариньша, для уменьшения энергозависимости от России Латвия должна рассмотреть возможность перехода на ядерную энергию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.