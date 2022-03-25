Италия не ожидает сокращения поставок газа из России
Италия не ожидает сокращения поставок газа из России
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Италия не ожидает сокращения поставок природного газа из России, несмотря на требование Москвы оплачивать эти поставки в рублях, заявил в пятницу вечером премьер-министр Марио Драги.
"Подтверждаю то, что я сказал вчера: это (требование оплаты в рублях – ред.) считается нарушением контрактов, которые предусматривают оплату только в евро и долларах. Теперь (Европейская) комиссия рассмотрит юридические аспекты. Мы не ожидаем сокращения поставок", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.
https://1prime.ru/energy/20220325/836503601.html
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