Макрон: Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии
Макрон: Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы дали Еврокомиссии полномочия разных инструментов регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены (на газ). Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии", — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу.
https://1prime.ru/energy/20220325/836503825.html
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