МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы дали Еврокомиссии полномочия разных инструментов регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены (на газ). Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии", — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу.