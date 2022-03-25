МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. В ЕС исходят из того, что заключенные договоры с Россией о поставках газа предусматривают оплату в евро или долларах, заявил на пресс-конференции в Брюсселе канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы до сих пор исходим из того, что договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в евро или долларах", — сказал Шольц, отвечая на вопрос, согласовали ли лидеры ЕС общую позицию по поводу требований России платить за будущие поставки газа из России в рублях.