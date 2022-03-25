МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостанавливает сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) и свое участие во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России и Белоруссии, говорится в заявлении пресс-службы ЦЕРН, распространенном в пятницу вечером.

Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная организация, созданная на основе соглашения, подписанного 11 странами-учредителями 26 марта 1956 года и зарегистрированная ООН 1 февраля 1957 г. ОИЯИ расположен в городе Дубна Московской области.

"В ответ на военное вторжение Российской Федерации на Украину 23 государства-члена ЦЕРН сегодня приняли решение приостановить участие ученых ЦЕРН во всех научных комитетах учреждений, расположенных в Российской Федерации и Республике Беларусь, и, наоборот, приостановить или отменить все мероприятия, совместно организованные ЦЕРН и учреждениями, расположенными в России и Белоруссии", — говорится в заявлении.

ЦЕРН также приостанавливает выдачу новых контрактов персонала для граждан стран-ассоциированных членов ЦЕРН любым лицам, связанным с учреждениями в России и Белоруссии.

"Совет ЦЕРН решил приостановить участие своих ученых во всех научных комитетах ОИЯИ, и, наоборот, приостановить или в противном случае отменить все мероприятия, совместно организуемые ЦЕРН и ОИЯИ", — отмечается в документе.

Кроме этого, ЦЕРН не будет вступать в новое сотрудничество с ОИЯИ до дальнейшего уведомления. Статус наблюдателя ОИЯИ в Совете ЦЕРН также приостанавливается, а сам ЦЕРН не будет пользоваться правами, вытекающими из статуса наблюдателя при ОИЯИ, до дальнейшего уведомления.

Как указывается в заявлении, организация не будет принимать участие в каком-либо новом сотрудничестве с Россией и ее учреждениями до дальнейшего уведомления.