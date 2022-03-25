МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого требования — избежать санкций.

"Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу. Макрон: Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии

Французский лидер подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны приобретать его за евро, поэтому выполнить это требование невозможно.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.