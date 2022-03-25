Макрон: у Франции нет оснований соглашаться на оплату газа рублями
Макрон: у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за газ
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет оснований соглашаться с требованием РФ платить рублями за российский газ, считает, что цель этого требования — избежать санкций.
"Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в пятницу.
Французский лидер подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны приобретать его за евро, поэтому выполнить это требование невозможно.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://1prime.ru/energy/20220325/836504459.html
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