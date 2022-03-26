МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Критическая ситуация с топливом сложилась на Украине, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на заявление владельца украинской топливной компании Prime Group Дмитрия Леушкина. США выделят средства на "поддержку гражданского общества" на Украине

По его словам, из-за начала посевной за последние две недели исчерпаны остатки топлива на нефтебазах. Он заявил, что заправки продают обычный бензин и дизель под видом премиального, чтобы обойти ограничение наценки, установленное украинскими властями.

"В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов", — отметил Леушкин, добавив, что Украину в апреле ждет дефицит топлива.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.