МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по совместной разработке газового месторождения Эд-Дурра в Персидском заливе, назвав ее незаконной, так как месторождение является общим для трех стран.

"Газовое месторождение Эд-Дурра является совместным месторождением Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии, а его части расположены в иранско-кувейтских пограничных водах", — сказал Хатибзаде, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.

Он также отметил, что по международным правилам и процедурам, любые действия по разработке этого месторождения должны осуществляться при координации и сотрудничестве всех трех стран. "Действия Кувейта и Саудовской Аравии незаконны, они не имеют правовых отношений, так как сделка не была одобрена Ираном", — добавил Хатибзаде.

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с властями Кувейта и Саудовской Аравии по разработке месторождения. "Тегеран также оставляет за собой право на разработку газового месторождения Эд-Дурра", — резюмировал представитель МИД Исламской республики.

В понедельник, 21 марта, Кувейт и Саудовская Аравия договорились о совместной разработке и эксплуатации газового месторождения Эд-Дурра, расположенного в нейтральной зоне на границе двух государств в Персидском заливе. Согласно данным государственного Кувейтского агентства новостей, сделка предполагает проведение инженерных работ и совместную эксплуатацию месторождения Эд-Дурра, на котором, как ожидается, будут добываться один миллиард кубических футов (около 28,3 миллиона кубометров) природного газа и 84 тысячи баррелей газового конденсата в сутки. Полученный газ будет делиться поровну между двумя странами.

В декабре 2019 года власти Кувейта и Саудовской Аравии подписали ряд документов о совместной разработке месторождений нефти и газа в нейтральной зоне на границе двух государств, которая была спорной территорией, поэтому добыча там была заморожена.