МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Заменить российский газ в Европе газом от других производителей не получится за один день, на это нужны пять-семь лет, заявил на международной конференции Doha forum госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби. Катар оценил требование России платить за газ рублями

"Заменить российский газ в Евросоюзе быстро за один день не получится, на это требуется время, где-то пять-семь лет", — отметил министр.

По его словам, до начала украинского кризиса Катар рассчитывал поставлять в Европу 60 миллионов тонн СПГ после увеличения его мощностей к 2027 году до 126 миллионов тонн в год. Аль-Кааби указал, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, но 85% его экспорта СПГ в настоящий момент — это долгосрочные контракты в основном с азиатскими странами.

Ранее администрация США сообщила, что США будут работать с партнерами, чтобы обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу, как минимум 15 миллиардов кубометров газа в 2022 году, сообщил Белый дом.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.