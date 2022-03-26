МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Зависимость Турции от российского газа снизилась с 51% до 40% за четыре года, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Турция в течение более 30 лет видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, заявил ранее РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.

"Зависимость Турции от природного газа из России четыре года назад составляла 51%, а сейчас она снизилась до менее 40%. Мы усердно работаем над поиском и диверсификацией новых источников энергии и инвестируем в возобновляемые источники энергии", — сказал Чавушоглу в ходе выступления на форуме в Дохе.