МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Две трети британцев (67%) заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из исследования компании Techne для британской газеты Express. Глава МИД Британии назвала условия снятия санкций против России

Глава британского минфина Риши Сунак 23 марта объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории.

Отвечая на вопрос о заявлении министра, 67% британцев заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63% британцев.

Помимо этого, более половины (58%) респондентов заявили, что их в первую очередь беспокоит растущая стоимость жизни, для почти трети (31%) главным поводом для беспокойства является ситуация на Украине. Из-за изменения климата беспокоятся 7% опрошенных, а из-за коронавируса — 3%.

В опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4%, дата и метод проведения опроса не указаны.