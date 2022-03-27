У большинства британцев возникнут трудности при оплате за электроэнергию
Исследование Techne: 67% опрошенных британцев ожидают проблемы при оплате за электроэнергию
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Две трети британцев (67%) заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из исследования компании Techne для британской газеты Express.
Глава британского минфина Риши Сунак 23 марта объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории.
Отвечая на вопрос о заявлении министра, 67% британцев заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63% британцев.
Помимо этого, более половины (58%) респондентов заявили, что их в первую очередь беспокоит растущая стоимость жизни, для почти трети (31%) главным поводом для беспокойства является ситуация на Украине. Из-за изменения климата беспокоятся 7% опрошенных, а из-за коронавируса — 3%.
В опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4%, дата и метод проведения опроса не указаны.
https://1prime.ru/energy/20220327/836512968.html
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