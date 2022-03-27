По данным оператора ГТС Украины, транзит российского газа идет на максимуме обязательств "Газпрома"
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Согласно данным оператора газотранспортной системы Украины, транзит газа из России через украинскую территорию ожидается в воскресенье на максимуме контрактных обязательств "Газпрома".
Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля и незначительно снижался пару дней на прошлой неделе.
Газопровод "Ямал-Европа", по которому газ идет через Белоруссию и Польшу, с 15 марта функционирует в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Данный маршрут для "Газпрома", как правило, балансирующий.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
По мнению экспертов, рост с конца февраля экспорта российского газа связан с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.
В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать забор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,8% — около 27,7 миллиарда кубометров газа.
https://1prime.ru/energy/20220327/836514074.html