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2022
https://1prime.ru/energy/20220327/836514276.html
В "Газпроме" рассказали о текущей ситуации с транзитом газа через Украину
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме. По данным "Газпрома", подача газа осуществляется в соответствии с... ПРАЙМ, 27.03.2022
энергетика, экономика, новости, газ, транзит газа через украину, поставки газа, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме.
По данным "Газпрома", подача газа осуществляется в соответствии с заявками европейских потребителей в объеме 109,6 миллиона кубометров на 27 марта.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.