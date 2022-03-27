МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме. Транзит российского газа через Украину 27 марта сохраняется на максимуме

По данным "Газпрома", подача газа осуществляется в соответствии с заявками европейских потребителей в объеме 109,6 миллиона кубометров на 27 марта.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.