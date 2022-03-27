ДОХА, 27 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил в воскресенье во время международного форума Doha forum, что провел переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа, которые могут стать альтернативой поставкам из России. В "Газпроме" рассказали о текущей ситуации с транзитом газа через Украину

Он напомнил, что поставки нефти в страну идут только из России, кроме того, 85% используемого в стране газа также поступает из нее.