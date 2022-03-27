МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ.

"В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", — говорится в сообщении.