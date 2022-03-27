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Почти сто тысяч человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света
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Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ. "В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный... ПРАЙМ, 27.03.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра, сообщило Минэнерго РФ.
"В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", — говорится в сообщении.