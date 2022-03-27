МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что страны ЕС смогут отказаться от российского газа в течение двух лет. "Свет и газ по часу в день". Европа переходит к советской системе талонов

"В течение двух лет Европа откажется от российского газа", — сказал Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По словам европейского политика, ЕС планирует использовать разные источники для поставок газа.

"Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их", — добавил Боррель.

Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.