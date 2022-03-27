МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Болгария пока не получала официального требования об оплате поставок газа из России в рублях, сообщил министр энергетики страны Александр Николов.

"На данный момент подобного запроса официально не поступало ни в (газовую компанию —ред.) "Булгаргаз", ни в "Булгартрансгаз", ни в министерство энергетики, ни в Болгарский энергетический холдинг", — сообщил министр в интервью телеканалу BTV.

По его словам, способы решить вопрос оплаты поставок газа прорабатываются, но это не означает, отметил министр, что Болгария будет платить за газ "российской валютой". Николов добавил, что Болгария является частью Евросоюза, поэтому страна присоединится к общему решению блока, если будут введены санкции в отношении поставок топлива.

Также министр подчеркнул, что Болгария ведет переговоры с различными поставщиками сжижженного газа, например, с Египтом, Ливией и США, и тем самым готовится к возможному прекращению поставок из России.

Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Черное море).

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.