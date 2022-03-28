БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Согласно материалам Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), хранилища в странах ЕС, по предварительным данными, заполнены газом на 25,8% по состоянию на 25 марта. При этом общий объем газа в них находился на уровне 286,3 тераватт-часов, что составляет порядка 27 миллиардов кубометров. Гражданам объяснили, что ждет рубль после "газового демарша" России

Годом ранее запасы составляли почти 30%, на аналогичную дату 2020 года — порядка 55%, 2019 года — около 41%, 2018 года — примерно 19%, 2017 года — почти 26%.

Наибольший процент заполнения хранилищ "голубым топливом" на конец марта нынешнего года наблюдается в Португалии (77,5%), Швеции (66,6%) и Польше (63,1%), а наименьший — в Австрии (12,4%), Бельгии (14,4%) и Хорватии (16,5%).

Зимний сезон является периодом отбора газа из запасов. По данным GIE, с 19 марта текущего года идёт в основном ежедневный прирост на 0,01-0,09% "голубого топлива" в хранилищах Евросоюза.

Всего такие резервы есть в 18 из 27 стран региона, а именно в Германии, Франции, Австрии, Болгарии, Бельгии, Швеции, Испании, Словакии, Хорватии, Румынии, Чехии, Португалии, Польше, Нидерландах, Латвии, Италии, Венгрии, Дании. Хранилища в Евросоюзе есть и у "Газпрома". Боррель назвал срок отказа Европы от российского газа

По данным Еврокомиссии (ЕК), всего в ЕС 160 хранилищ, при этом 73% мощностей союза по хранению газа сосредоточены в пяти странах: Германии, Италии, Франции, Нидерландах и Австрии.

Рабочий объём газохранилищ в ЕС составляют порядка 110 миллиарда кубометров. Согласно материалам Еврокомиссии, потребление газа в регионе в третьем квартале 2021 года составило 64,4 миллиарда кубометров, во втором — 84,9 миллиарда и 141,2 миллиарда — в первом. В последнем триместре 2020 года показатель был на уровне 120,6 миллиарда кубометров.

Ранее в марте ЕК предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% на 1 ноября нынешнего года, а затем показатель должен подняться до 90%. В прошлом году 1 ноября они были заполнены примерно на 77%, на эту же дату 2020 года — на 95%, 2019 года — 97%, 2018 года — почти 87%, 2017 года — почти 89%, говорится в материалах GIE.

Эксперты считали относительно низкое заполнение хранилищ в 2021 году по сравнению с предыдущими годами среди причин роста цен на газ в Европе.