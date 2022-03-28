МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Согласно данным оператора ГТС Украины, транзит из РФ через Украину в понедельник, 28 марта, сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома". Операторы ГТС Европы оценили заполненность газовых хранилищ ЕС

Из данных следует, что заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля.

Вместе с тем, мощности магистрали "Ямал-Европа", по которой газ из РФ транзитом через Белоруссию и Польшу идет в ФРГ, остаются невостребованными "Газпромом". Компания вновь не забронировала их на полные газовые сутки 28 марта, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" — балансирующий.

Кроме того, "Газпром" пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала-Европы" на определенное количество часов в течение дня. Таким образом, магистраль "Ямал-Европа" с 15 марта работает в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,97%.