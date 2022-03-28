МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поручил правительству, Банку России и "Газпрому" реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны ЕС и другие государства, которые ввели ограничительные меры в отношении РФ, в рубли. Операторы ГТС Европы оценили заполненность газовых хранилищ ЕС

Отмечается, что доклад о выполнении поручения им необходимо представить 31 марта 2022 года, а далее — ежемесячно.