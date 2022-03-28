ДОХА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил в понедельник во время трансляции заседания Глобального энергетического форума, что поставки нефти из РФ нужны для нефтяных рынков и другие страны не смогут их возместить. В ОАЭ назвали сроки возврата спроса на нефть к допандемийному уровню

Он также призвал к единству государств-участников сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+, заявив о важности "не примешивать политику" в работу альянса.

Министр подчеркнул, что ОАЭ не планируют выйти из ОПЕК+ или делать что-то в одностороннем порядке, напомнив о новой встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ в скором времени.