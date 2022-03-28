КИШИНЕВ, 28 мар — ПРАЙМ. Глава компании Вадим Чебан заявил в комментарии радио Sputnik Moldova, что срок проведения аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" может быть продлен, так как власти Молдавии не уложились в срок из-за объективных причин. Молдавия поддержала совместную закупку газа для Европы

В октябре они не договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство госуслуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа.

По мнению Чебана, "решение можно найти, компромисс можно найти, из-за объективных причин этот срок можно продлить", "тем более, что есть платформа для дискуссий на уровне правления, на уровне наблюдательного совета, на уровне прямых контактов между правительством и "Газпромом".

Он отметил, что правительство Молдавии уже направило соответствующий запрос "Газпрому".

"Основанием для прекращения поставок это может быть, но я думаю, страна без газа не останется, потому что правительство поручило госкомпании Energocom в экстренных случаях закупать газ", — добавил Чебан.