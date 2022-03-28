МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо на автозаправках Москвы за период с 21 по 27 марта упали на 11 копеек, до 54,15 рубля за литр, снижение продолжается уже третью неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В странах Евросоюза дизельное топливо стало дороже бензина

Также на прошедшей неделе подешевел и бензин Аи-92 — на 1 копейку, до 47,85 рубля за литр. Две недели назад цена марки перешла к снижению впервые с января, затем на неделю они замерли, теперь вновь продолжая небольшое снижение.

Стоимость Аи-95 за неделю не изменилась и оставалась в среднем на уровне 53,04 рубля за литр, а Аи-100 подорожал на 1 копейку, в среднем до 61,11 рубля.

Бензин Аи-92 за отчетный период стал дешевле на заправках "Петрол Комплекс", Аи-100 подорожал у Shell. Цены на дизельное топливо снизили сети АЗС "Петрол Комплекс", ЕКА, Shell.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за две недели бензин на бирже подешевел почти на четверть, стабилизировавшись в марте.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.