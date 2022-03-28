МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил журналистам, что страна не согласится получать в рублях оплату за транзит газа, если Россия поставит такое условие. Власти Германии сообщили об отказе стран G7 платить за газ в рублях

Издание "Экономическая правда" задало министру вопрос о том, каков будет ответ Киева, "если завтра "Газпром" скажет, что будет рассчитываться за транзит в рублях".

Он ответил: "Мы не перейдем на рубли. Это невозможно".

Галущенко также добавил, что это сложно, ведь это не двусторонние договоренности. "Сначала нужно, чтобы европейцы (страны ЕС – ред.) платили рублями. Оно все связано. Невозможно рассчитываться здесь рублями, а здесь получать евро и доллары", — сказал он.

На вопрос, прекратит ли Украина транзит в случае несогласия стран ЕС платить за газ рублями, министр ответил, что "это россияне тогда должны сказать европейцам: если вы не хотите платить в рублях, тогда до свидания, мы перекрываем поставки газа". По его мнению, ЕС еще не готов к этому сценарию. "Но уже все говорят, что нужно максимально диверсифицировать поставки. На это нужно время", — добавил он.

По мнению Галущенко, "Газпром" не готов перекрывать поставки: транзит вырос до уровня около 107-109 миллионов кубометров в сутки.