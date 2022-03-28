БЕЛГРАД, 28 мар — ПРАЙМ. Премьер Черногории Здравко Кривокапич на встрече глав правительств стран-членов НАТО в Болгарии предложил порт Бар на Адриатическом море для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в регион, сообщила пресс-служба кабмина. Financial Times: планы России по СПГ-проектам в Арктике под угрозой

По его словам, каждый кризис дает возможности, "у нас есть большой потенциал для развития стратегических инфраструктурных проектов, порт Бар может быть определен для транспортировки сжиженного природного газа, что может стать потенциалом для дальнейшего укрепления связей в регионе".

В пресс-службе отметили, что премьер указал и на вызовы с распространением ложной информации и пропаганды и предложил создать сильный совместный центр, который бы на основании искусственного интеллекта занимался проверкой ложной информации.

Кривокапич также заявил, что кризис вокруг Украины "больше всего поражает нас в сфере основных жизненных потребностей".

В Софии по инициативе премьера Болгарии Кирила Петкова в понедельник состоялась встреча глав правительство стран-членов НАТО юго-восточной Европы. Темой стал кризис на Украине и его последствия, их влияние на экономику и энергетику стран Западных Балкан.