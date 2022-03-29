МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал журналистам, что зарубежные потребители российского газа смогут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу для оплаты "голубого топлива" — технических препятствий к этому нет. Путин поручил реализовать меры по переводу оплаты за газ в рубли

Он пояснил, что не следует менять законодательство, там все прописано.

"Валюта будет обмениваться по рыночному курсу, который будет определяться на Московской бирже. Могут на форексе покупать, где угодно. Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее. Технически проблем никаких нет", — пояснил Аксаков.

По его словам, механизм оплаты может выглядеть, например, так: компания-потребитель газа обращается на Московскую биржу и выставляет заявку на определенное количество рублей. На бирже определяется курс, дальше происходит сделка, эти деньги переводятся на счет "Газпрома", а "Газпром" поставляет газ.