МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный отказ западных компаний от оплаты российского газа в рублях, заявил, что бесплатного топлива не бывает. В Госдуме рассказали, как страны Запада купят рубли для оплаты газа

Ранее иностранные покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.

Со своей стороны, Песков во вторник заявил, что бесплатно поставлять газ Россия не будет. "Еще раз, конечно же: бесплатного газа не бывает", — сказал он журналистам.

В ответ на вопрос, просчитывается ли в Кремле вариант того, что европейские контрагенты откажутся от контрактов, пресс-секретарь ответил: "Разумеется".

Песков подчеркнул, что западные компании должны понимать абсолютно изменившуюся обстановку в условиях экономической войны против России, оплачивать российский газ можно будет только в рублях.

Он отметил, что "де-факто ничего не меняется практически".

"Но тем не менее это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются", — добавил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Россия заинтересована в продаже своего газа, она надежный поставщик, у нее лучшее предложение на рынке по ритмичности поставок и цене.

Он пояснил, что для того, чтобы "эта система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей, сейчас как раз все эти модальности будут прорабатываться".

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.