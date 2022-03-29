МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) отклоняет возможность оплаты поставок российского "голубого топлива" в рублях. Об этом написала в Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование (президента РФ Владимира) Путина о том, что поставки газа должны оплачиваться в рублях. Поэтому партнеры по G7 согласились призвать компании, базирующиеся в их странах, не соглашаться на такие требования", — говорится в нем.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Покупатели российского газа высказали разные позиции по изменению валюты платежей. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник заявил, что страны G7 отказываются платить России за энергоресурсы в рублях.