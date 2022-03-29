МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Россети" приступили к реализации схемы внешнего электроснабжения золоторудного месторождения Ведуга, разработку которого ведет компания "Амикан" (входит в "Полиметалл"). "Россети ФСК ЕЭС" обеспечит выдачу 15,2 МВт мощности. Для подключения потребителя к магистральным сетям будет проведена врезка в действующую линию электропередачи 220 кВ "Раздолинская — Тайга", которая участвует в выдаче мощности Богучанской ГЭС. "Россети" приняли новую политику по повышению энергоэффективности

Кроме того, энергетики модернизируют четыре действующих центра питания — 220 кВ "Раздолинская", "Тайга", "Абалаковская" и "Приангарская". Подстанции оснастят микропроцессорными устройствами российского производства, что обеспечит высокую надежность схемы электроснабжения. Общая стоимость работ составит 216 миллионов рублей.

"Подключение к магистральным сетям — важный этап формирования эффективной системы энергоснабжения месторождения, который также позволит внести существенный вклад в достижение целей компании по снижению углеродных выбросов", — отметил управляющий директор компании "Амикан" Алексей Шарабарин.

Месторождение Ведуга с запасами 31,9 млн тонн руды со средним содержанием 3,9 г/т и общим объемом золота 4 млн унций расположено в 520 км к северу от Красноярска. Его разработка входит в состав комплексного проекта "Енисейская Сибирь", который призван стимулировать социально-экономическое развитие макрорегиона.

"Россети" активно содействуют развитию золотодобычи. Среди крупных проектов последних лет — электроснабжение месторождений "Благодатное", "Высокое" и "Золотое" в Красноярском крае, "Большой Куранах" в Якутии, «Сухой Лог» в Иркутской области.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 80 регионах России. В состав ПАО «Россети» входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.