БЕЛГРАД, 29 мар — ПРАЙМ. Гендиректор компании "Србиягаз" Душан Баятович заявил агентству Танюг, что газ из России, который поступает в Сербию через ГТС Болгарии, не будет оплачиваться в рублях, поставки продолжатся за валюту. В ЕС признали, что поставки СПГ США не заменят полностью российский газ

Он пояснил, что Болгария по договору о газопроводе "Балканский поток" который подписан на 20 лет, не может прервать транспорт газа через свою территорию, при этом транспорт газа россияне уже оплатили болгарам до конца 2023 в долларах согласно договору.

"Мы в Сербии за транзит газа (в Венгрию — ред.) берем оплату в евро, а если не будет возможно в евро, объемы газа, которые принадлежат "Газпром экспорту" возьмем, и таким образом покроем платежи, как будто мы заплатили за газ в евро", — сказал он.

Баятович подчеркнул, что компании "Газпром" и "Газпром экспорт" не находятся в санкционном списке Запада, а "Сербия не является недружественным государством для Российской Федерации".

Он уточнил, что компания начала заполнять подземное хранилище газа Банатски-Двор, где сейчас находится около 50 миллионов кубометров газа, принадлежащих Сербии и 160 кубометров "Газпром экспорта", из которых Белград может рассчитывать на 40 миллионов кубометров газа по рыночной цене, колеблющейся от 1,4 до 1,5 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров.

Он также заявил, что альтернативы российскому газу по объемам в ближайшие годы в Европе нет, а сжиженный природный газ из США "всегда будет дороже российского".