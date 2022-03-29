ПАРИЖ, 29 мар — ПРАЙМ. Нидерландская энергетическая компания Eneco ожидает, что текущий газовый контракт с немецкой дочкой "Газпрома" Wingas в евро будет выполнен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Эдвин ван де Хар. В Кремле прокомментировали возможный отказ Запада от оплаты газа в рублях

"Eneco имеет долгосрочный контракт с Wingas, немецкой дочерней компанией "Газпрома", на поставку газа до 2030 года. Eneco ожидает, что текущий контракт с Wingas в евро будет выполнен", — сказал пресс-секретарь энергетической компании.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

Ранее сообщалось, что нидерландская энергетическая компания Eneco больше не будет заключать новые контракты на поставку российского газа из-за ситуации на Украине.