ПАРИЖ, 29 мар — ПРАЙМ. Нидерландская энергетическая компания Eneco ожидает, что текущий газовый контракт с немецкой дочкой "Газпрома" Wingas в евро будет выполнен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Эдвин ван де Хар.
"Eneco имеет долгосрочный контракт с Wingas, немецкой дочерней компанией "Газпрома", на поставку газа до 2030 года. Eneco ожидает, что текущий контракт с Wingas в евро будет выполнен", — сказал пресс-секретарь энергетической компании.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Ранее сообщалось, что нидерландская энергетическая компания Eneco больше не будет заключать новые контракты на поставку российского газа из-за ситуации на Украине.
https://1prime.ru/energy/20220329/836537458.html
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