МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Газпром" второй день подряд бронирует мощности магистрали "Ямал-Европа" на полные газовые сутки, выкупил чуть больше 3% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

Российская компания заказала мощности в объёме 127 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (чуть больше 3% предложения), сможет за сутки прокачать примерно 3 миллиона кубометров. Также "Газпром" имеет возможность дозаказать мощности магистрали на дополнительных аукционах

Компания накануне забронировала мощности магистрали на полные газовые сутки впервые за две недели.

Рост спроса на газ в Европе может быть вызван некоторым похолоданием в регионе в последние дни марта — начале апреля и снижением доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.

Как правило, маршрут через Белоруссию и Польшу для "Газпрома" балансирующий, поставки по "Ямалу-Европе" заметно снизились с октября прошлого года.