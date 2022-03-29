ЛОНДОН, 29 мар — ПРАЙМ. Лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Италии в ходе телефонного звонка обсудили снижение зависимости от российских углеводородов, сообщила пресс-служба британского премьера по итогам беседы. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

"Лидеры обсудили необходимость совместной работы для изменения международной энергетической архитектуры и снижения зависимости от российских углеводородов", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объёмы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.

Страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте. Министры стран "Большой семёрки" — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — считают, что это является односторонним нарушением контрактов. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газ будет оплачиваться в указанной в договорах валюте.