МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов представил в ходе Госсовета по энергетике подготовленные министерством отраслевые меры поддержки компаний ТЭК в условиях западных санкций, введённых из-за спецоперации РФ на Украине, сообщило ведомство. Минэнерго России оценило возможности Польши по отказу от российского угля

По словам министра, ключевая задача Минэнерго — обеспечение бесперебойной работы российского ТЭК в условиях санкционных ограничений. "Среди основных вызовов сегодня – санкции на госкомпании, запрет инвестирования в энергетический сектор и экспорта в Россию товаров и технологий, в том числе для нефтеперерабатывающей промышленности. Это затрагивает все сектора ТЭК", – отметил Шульгинов, слова которого цитирует министерство.

Разработанные меры касаются основных отраслей ТЭК: нефтегазовой, топливной, электроэнергетической, угольной. Часть из них ранее уже анонсировал вице-премьер Александр Новак.

НЕФТЕГАЗ

Для поддержки нефтяного рынка Минэнерго предлагает изменить расчет индикативных цен для НДПИ таким образом, чтобы учитывались реальные цены на российскую нефть на рынке. НДПИ рассчитывается с учётом мировых цен на нефть. Российская Urals продаётся с дисконтом к эталонной Brent, в результате нефтяные компании переплачивают налог.

Кроме того, предлагается наделить правительство правом устанавливать размер вычитаемых расходов для расчета налога на дополнительный доход (НДД), а также ввести отсрочку по срокам модернизации НПЗ в рамках заключенных с компаниями соглашений.

Что касается топливного рынка, то будут рассмотрены меры, предусматривающие снижение штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) и использование мазута; планируется расширить ассортимент товаров, разрешенных к продаже на АЗС. Минэнерго не уточняет список товаров, но, вероятно, речь о легализации продажи алкоголя, которую обсуждают несколько лет.

Также продолжится процесс корректировки параметров демпфирующего механизма, призванного сглаживать рост цен на бензин и дизель на внутреннем рынке.

"При этом будет применён временный отказ от принципа равномерности и регулярности при выплате обратного акциза и демпфера", — отметили в Минэнерго.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И УГОЛЬ

Не менее важным направлением остаётся поддержка электроэнергетики. Здесь, по словам Шульгинова, предлагается не применять отрицательную корректировку тарифов сетевых компаний за неисполнение инвестпрограмм в 2022-2023 годах. Также предложено, чтобы правительство могло оперативно пересматривать пени и штрафы за неполное исполнение обязательств по вводу мощностей, в том числе за перенос сроков ввода сетевых и генерирующих объектов.

"Реализация указанных первоочередных мер обеспечит финансовую устойчивость деятельности участников оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности", – отметил Шульгинов.

Помимо этого электроэнергетические компании получат право проводить ремонт оборудования по упрощенной процедуре и корректировать графики ремонтов генерирующего и сетевого оборудования по согласованию с "Системным оператором". Вместе с тем ведется постоянная работа по импортозамещению, сформирован перечень критически важного оборудования и комплектующих, в него входят, например, газовые турбины.

Говоря об угольной отрасли, министр отметил, что прилагаются усилия для стабилизации ситуации в логистике, а также разрабатываются программы импортозамещения горного оборудования.