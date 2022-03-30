МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Согласно данным операторов газотранспортных систем, поставки газа по магистрали "Ямал — Европа" через Польшу перешли от физического на виртуальный реверс, а транзит газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома". Аналитик предупредил, чем грозит отказ Европы платить за газ в рублях

Так, по информации "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 30 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит с конца февраля держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год). Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.

Данные немецкой Gascade свидетельствуют о том, что заявки на прокачку газа через станцию "Мальнов" на границе Германии с Польшей на вход (аверс) и выход (реверс) в среду практически эквивалентны и составляют 127 тысяч кубометров в час и 132 тысячи соответственно. Сумма этих заявок показывает отсутствие физического реверса, однако на практике поставки российского газа продолжаются, но попадая в польский участок "Ямала — Европы" перепродаются Германией и остаются на территории Польши (происходит виртуальный реверс).

"Газпром" возобновил поставки по этому газопроводу 29 марта после перерыва с 15 марта, для неё это один из основных, но балансирующих маршрутов экспорта газа в Европу. В настоящее время "Газпром" бронирует мощности трубы на суточных аукционах, а также дозаказывал дополнительную мощность на прошедшую ночь.

По мнению экспертов, возросший с конца февраля экспорт российского газа связан с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.

В целом отопительный сезон завершается. Закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Заполненность хранилищ на утро 28 марта составляла 26,4% — около 28,3 миллиарда кубометров газа. Сейчас странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах.