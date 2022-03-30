МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.

"Чтобы подготовиться к этой ситуации (остановке поставок — ред.), сегодня я активировал уровень раннего предупреждения… это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации", — заявил министр, его выступление транслировалось на сайте ведомства.

По словам Хабека, в министерстве будет создан кризисный штаб.