2022-03-30T09:50:00+03:00
2022-03-30T09:58:26+03:00
2022-03-30T09:50:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220330/836541504.html
Германия готовится к прекращению поставок газа из России
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России. "Чтобы подготовиться к этой ситуации... ПРАЙМ, 30.03.2022
энергетика, новости, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83305/18/833051845.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83305/18/833051845.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83305/18/833051844.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83305/18/833051844.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83305/18/833051838.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83305/18/833051838.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из России.
"Чтобы подготовиться к этой ситуации (остановке поставок — ред.), сегодня я активировал уровень раннего предупреждения… это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации", — заявил министр, его выступление транслировалось на сайте ведомства.
По словам Хабека, в министерстве будет создан кризисный штаб.