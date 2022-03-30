В "Газпроме" рассказали о поставках газа для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно - 109,5 млн кубов на 30 марта
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 30 марта. Об этом сообщает сама компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 30 марта", — говорится в новости.
Напомним, что контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://1prime.ru/energy/20220330/836541598.html
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