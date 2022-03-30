МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 30 марта. Об этом сообщает сама компания. Аналитик предупредил, чем грозит отказ Европы платить за газ в рублях

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 30 марта", — говорится в новости.

Напомним, что контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.