МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе в среду торгуются в значительном плюсе и держатся недалеко от круглой отметки в 1400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Фондовые биржи Европы в основном коррекционно снижаются

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1250 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки опустились до 1243 долларов — пока это ценовой минимум торгов, он на 0,8% выше расчётной цены вторника (1232,7 доллара). Затем котировки ускорили рост до 14,4%, достигнув максимума в 1411,7 доллара за тысячу кубометров, а в последние минуты фьючерсы колеблются в диапазоне 1375–1390 долларов.

Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара. Он был достигнут 7 марта.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.