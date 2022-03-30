МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, означает ли поручение разработать механизм оплаты российского газа в рублях к 31 марта, что новые правила вступят в силу в этот же день. По его словам, новые механизмы не начнут действовать с 31 марта. В Кремле высказались о создании общей валюты для друзей взамен доллара

Он отметил, что оплата и поставки — это растянутый по времени процесс.

"Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто", — добавил Песков.

Песков также добавил, что тема оплаты за газ в рублях затрагивалась в разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во вторник.