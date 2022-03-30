МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия получит совершенно другое обеспечение рубля, основанное на национальных ресурсах, в результате перевода расчетов за поставки газа в рубли, заявил главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Рубль продолжает уверенно расти восьмой торговый день подряд

"Россия получит совершенно другое обеспечение рубля — это не приобретенная Центральным банком валюта ФРС, это наши национальные ресурсы, национальные запасы", — ответил Марцинкевич на вопрос о том, что получит РФ от перевода расчетов за поставки газа в рубли.

По его словам, также в нынешних условиях запланированный к 2025 году в рамках ЕАЭС переход на торговлю в национальных валютах может произойти чуть раньше.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.