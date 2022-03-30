МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила телеканалу Nova, что страна не намерена платить за российский газ рублями. Британия отказывается платить за российские товары в рублях

Она пояснила, что позиция правительства Болгарии, которая координируется на европейском уровне, состоит "в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа".

"В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро", — сказала она.

По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров.

Власти страны обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. "В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран", — отметила она.