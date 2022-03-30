БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер заявил агентство dpa, что введенный режим раннего предупреждения ЧС в связи с обеспечением газом говорит о серьезности ситуации, проблемы с энергоснабжением могут привести к масштабным последствиям для экономики. Германия готовится к прекращению поставок газа из России

В среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможным прекращением поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", где указаны валюты оплаты.

Среди таких последствий политик назвал массовую безработицу. В этой связи Зёдер призвал продлить работу атомных и угольных электростанций.