БЕРЛИН, 30 мар — ПРАЙМ. Премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер заявил агентство dpa, что введенный режим раннего предупреждения ЧС в связи с обеспечением газом говорит о серьезности ситуации, проблемы с энергоснабжением могут привести к масштабным последствиям для экономики.
В среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможным прекращением поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", где указаны валюты оплаты.
Среди таких последствий политик назвал массовую безработицу. В этой связи Зёдер призвал продлить работу атомных и угольных электростанций.
https://1prime.ru/energy/20220330/836545724.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.