МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Газпром" после отказа европейских контрагентов платить за продукцию рублями прорабатывает возможность полной остановки поставок газа "недружественным странам" и оценивает последствия такого шага, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
При этом в самом "Газпроме" обсуждать этот вопрос отказались. Представитель президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта.
"Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс… Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)", — отметил он.
Оплата за поставки по долгосрочным контрактам "Газпрома" в марте должна быть проведена 1 апреля.
В настоящее время у каждой страны есть план превентивных действий, предусматривающий механизмы раннего предупреждения, и план действий в чрезвычайных ситуациях. Также законодательство ЕС предусматривает принцип солидарности: государства-члены должны помочь своим соседям в случае серьезного кризиса с газоснабжением, чтобы предотвратить любые сбои в подаче газа домохозяйствам.
https://1prime.ru/energy/20220331/836548962.html
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