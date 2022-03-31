МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "Газпром" после отказа европейских контрагентов платить за продукцию рублями прорабатывает возможность полной остановки поставок газа "недружественным странам" и оценивает последствия такого шага, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Эксперт рассказал, как санкции против России скажутся на агросекторе ЕС

При этом в самом "Газпроме" обсуждать этот вопрос отказались. Представитель президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта.

"Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс… Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)", — отметил он.

Оплата за поставки по долгосрочным контрактам "Газпрома" в марте должна быть проведена 1 апреля.

В настоящее время у каждой страны есть план превентивных действий, предусматривающий механизмы раннего предупреждения, и план действий в чрезвычайных ситуациях. Также законодательство ЕС предусматривает принцип солидарности: государства-члены должны помочь своим соседям в случае серьезного кризиса с газоснабжением, чтобы предотвратить любые сбои в подаче газа домохозяйствам.