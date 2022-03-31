МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Если ФРГ решит прекратить импорт энергии из России, то в течение нескольких недель остановятся такие отрасли промышленности, как сталелитейная, химическая и бумажная, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление крупнейших индустриальных профсоюзов.
"Взрывной рост цен на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности", — заявил президент профсоюза химиков Германии IGBCE Майкл Василиадис.
С таким предупреждением он выступил на совместной пресс-конференции в Берлине с лидерами других крупных промышленных профсоюзов Германии, включая IG Metall и IG Bau.
По словам Василиадиса, последствиями отказа Германии от российского газа будут не только сокращение рабочего времени и потеря рабочих мест, но и быстрый коллапс цепочек промышленного производства в Европе с глобальными последствиями.
https://1prime.ru/energy/20220331/836549119.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.