РИМ, 31 мар — ПРАЙМ. Существует опасность того, что резко выросшие цены на энергоносители и сырье в Италии уже не вернутся на прежний уровень, заявил президент североитальянской области Венето Лука Дзайа в интервью газете Corriere della Sera. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

По его словам, новые цены вынуждают хозяйства останавливать производство, люди не могут оплачивать счета.

"Мы рискуем, что будут останавливаться производства. Мы находимся в состоянии войны без бомб", — подчеркнул он.

Политик выразил недовольство тем, что чаще всего рост цен в стране не имеет объективных причин и вызван спекуляциями. "Есть те, кто голодают, и те, кто спекулируют…Есть лица без морали, которым позволено свободно зарабатывать на голоде других", — отметил Дзайа и призвал к более жесткому контролю со стороны регулирующих органов.