МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам", предполагающие оплату в рублях, начинают действовать с 1 апреля, следует из указа президента России Владимира Путина. "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

Российский лидер 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа для стран Евросоюза и других стран, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ и заявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными странами", если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов.

При этом указ касается только трубопроводных поставок "Газпрома" и не означает, что уже сегодня кто-то из его клиентов может остаться без газа – по некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Страны "Большой семерки" — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада — отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте, заявил в начале недели министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

При этом цены на газ в Европе в последние дни марта заметно выросли. Газовые котировки ползут вверх вслед за возрастающими рисками возможного нарушения поставок из России. Аналитики отмечают, что угроза роста цен на газ сохраняется.

Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе "голубого топлива". Основными маршрутами поставок газа на европейский рынок являются "Северный поток" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортная система Украины, "Ямал–Европа", "Турецкий поток" (через Черное море).