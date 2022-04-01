Эксперт Пикин: смысл оплаты газа Европой в рублях — в схеме не участвуют зарубежные банки
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Суть новых правил поставок газа европейским потребителям — за рубли, в том, что в схеме не участвуют европейские банки, рассказал в эфире РЕН ТВ директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
"Оплата газа, конечно, не будет производиться 1 апреля, в контрактах предусмотрен график платежей. У нас с некоторыми потребителями не авансовая оплата, как было с Украиной", — пояснил он, добавив, что, следовательно, факт прихода денег будет известен в ближайшие две недели.
Эксперт подчеркнул, что при новом подходе это будет та же оплата в евро, только не в иностранном банке, а в российском — и контроль за поступлением средств ведут власти России.
"Ничего другого от иностранной компании не требуется", — отметил он.
Пикин пояснил, что это делается для того, чтобы Евросоюз вообще не имел возможности заморозить российские активы.
По его оценке, на переходный период, на "усушку-утряску" есть "месяц-другой".
"Отрицание пройдет, начнется принятие", — спрогнозировал эксперт.
https://1prime.ru/energy/20220401/836560425.html