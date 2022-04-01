МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Суть новых правил поставок газа европейским потребителям — за рубли, в том, что в схеме не участвуют европейские банки, рассказал в эфире РЕН ТВ директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В ФРГ предрекли "страдания" из-за эмбарго на нефть и газ из России

"Оплата газа, конечно, не будет производиться 1 апреля, в контрактах предусмотрен график платежей. У нас с некоторыми потребителями не авансовая оплата, как было с Украиной", — пояснил он, добавив, что, следовательно, факт прихода денег будет известен в ближайшие две недели.

Эксперт подчеркнул, что при новом подходе это будет та же оплата в евро, только не в иностранном банке, а в российском — и контроль за поступлением средств ведут власти России.

"Ничего другого от иностранной компании не требуется", — отметил он.

Пикин пояснил, что это делается для того, чтобы Евросоюз вообще не имел возможности заморозить российские активы.

По его оценке, на переходный период, на "усушку-утряску" есть "месяц-другой".

"Отрицание пройдет, начнется принятие", — спрогнозировал эксперт.